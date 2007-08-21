Бывший военнослужащий напал на пост 43-й авиабригады в Василькове

Сегодня ночью на пост 43-й авиационной бригады в поселке Васильков Киевской область было совершено нападение с целью захвата оружия. Об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, «сегодня в 0.10 в 43-й авиационной бригаде в Василькове было совершено нападение на пост с целью захвата оружия». А.ГРИЦЕНКО сообщил, что солдат срочной службы Роман ЗЕЛЕНЧУК, который был на посту, в соответствии с уставом, сделал предупредительный выстрел вверх и таким образом уложил злоумышленника на землю. Злоумышленник арестован и передан в милицию.

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что принял решение наградить Р.ЗЕЛЕНЧУКА знаком отличия Министерства обороны и предоставить ему отпуск на 10 суток за абсолютно точные действия на посту.

«Я благодарю этого солдата, который, несмотря на короткий срок службы в армии, выполнил боевую задачу и тем самым сделал невозможным, чтобы оружие попало в плохие руки», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр также сообщил, что нападающий - бывший военнослужащий по контракту этой воинской части, который был уволен из-за служебного несоответствия. По словам А.ГРИЦЕНКО, задержанный полностью признал свою вину, сообщив, что хотел захватить автомат. Кроме того, у него были обнаружены нож, перчатки и удавка.