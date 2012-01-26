Тейшейра: ожидания относительно демократизации Украины не оправдались

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануель Пинту ТЕЙШЕЙРА заявляет, что ожидания Европы относительно демократизации Украины не оправдались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал во время Евроатлантического форума «Украина и ЕС на пороге нового соглашения об ассоциации: свободная торговля, энергетическая безопасность и демократия».

По его словам, в 2011 году украинская власть не выполнила своих обязательств относительно реализации реформ. «Мы надеемся увидеть лучшие результаты в 2012 году, в том числе введение нового Уголовно-процессуального кодекса и глубокой реформы криминальной юстиции, введение закона о борьбе с дискриминацией, а также нового законодательства в сфере свободы собраний и свободы ассоциаций», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Он отметил, что партнерство Украины и ЕС должно сосредоточиваться на реальных результатах. «Мы очень надеемся, что будут созданы политические обстоятельства, которые позволят подписать соглашение об ассоциации», - сказал он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА также отметил, что реальность очень отличается от тех целей, которые устанавливают органы власти в Украине после избрания Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Касаясь экономических вопросов, Ж.ТЕЙШЕЙРА подчеркнул необходимость обеспечить прозрачность тендерных процедур, а также соответствие цен и расходов, распространение конкурентных принципов, право на избрание своего предоставителя услуг, улучшения бизнес-среды для стимулирования инвестиций.

По словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, присоединение Украины к Европейской энергетической хартии было важным шагом для внедрения европейского законодательства в этой сфере. «Украинская приверженность целям этого договора должна быть реализована, иначе это может поставить под угрозу само существование соглашения о зоне свободной торговли», - сказал он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА также отметил, что отношения между ЕС и Украиной базируются на принципах партнерства. По его словам, ЕС не подталкивает Украину вступать в блоки, однако Украина должна обеспечить долгосрочное стратегическое виденье, чтобы стать демократической страной с современными институтами и работающей рыночной экономикой.

Он подчеркнул, что Украина, придерживаясь европейских ценностей, может стать частью европейской семьи, и это должно способствовать улучшению стандартов жизни украинцев.

Ж.ТЕЙШЕЙРА считает, что с экономической точки зрения, как Россия, так и Европейский Союз являются важными экономическими и торговыми партнерами Украины, и Украина должна иметь четкие либеральные условия торговли как с ЕС, так и с Россией. Однако, отметил Ж.ТЕЙШЕЙРА, если Украина будет интегрироваться в ЕС на основе расширенного соглашения о зоне свободной торговли, она сможет получить более высокий уровень интеграции. По его словам, положения о зоне свободной торговли будут формировать шаблоны для украинской экономической среды в новом формате.