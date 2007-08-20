Укрзализныця считает виновными в фосфорной аварии казахов

Авария поезда с фосфором в Львовской области произошла из-за нарушения правил погрузки фосфора грузоотправителем – «Казфосфатом» и нарушения конструкции цистерн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК со ссылкой на результаты расследования, проведенного независимой экспертной группой Днепропетровского института железнодорожного транспорта.

По словам В.КОЗАКА, в результате расследования было установлено, что причиной схода с рельсов состава с желтым фосфором стало неудовлетворительное техническое состояние 2-й тележки 10-й по ходу поезда цистерны. «По результатам экспертизы, в аварийной тележке были выявлены предельно допустимые нормы износа деталей», - уточнил В.КОЗАК.

Второй причиной аварии, по словам гендиректора «Укрзализныци», стало нарушение правил погрузки фосфора грузоотправителем. «Экспертная группа обнаружила, что высота предохранительного слоя воды в аварийной цистерне не превышала 31 см. В то же время, летом и при температуре до 40 градусов уровень воды должен быть не менее 50 см», - уточнил В.КОЗАК. В результате, по данным гендиректора «Укрзализныци», было установлено, что «недостаточный слой воды привел к оплавлению фосфора по внутренним стенкам цистерны, что при колебании груза в пути привело к увеличению внутреннего давления и вследствие чего серьезно увеличилось поперечное колебание цистерны, что и привело к сходу аварийной цистерны с железнодорожного пути».

Как отметил В.КОЗАК, «сегодня-завтра казахская сторона определится с ответом в отношении результатов экспертизы, проведенной украинской экспертной группой. Документы по результатам экспертизы переданы нами казахской стороне», - отметил В.КОЗАК.

При этом он уточнил, что если «Казфосфат» найдет причины не согласиться с выводами украинских экспертов, он будет иметь право привлечь независимого эксперта для дополнительной экспертизы. «Однако я считаю, что, изучив наши аргументы, «Казфосфат» этого делать не будет», - сказал В.КОЗАК.

Он также сообщил, что груз фосфора, принадлежащий «Казфосфату», был застрахован голландскими страховыми компаниями.

В.КОЗАК отметил, что сейчас «Укрзализныця» совместно с Министерством охраны окружающей природной среды подсчитывает убытки, понесенные украинской стороной. «Естественно, что все убытки будут компенсированы «Казфосфатом»», - добавил глава «Укрзализныци».

Справка УНИАН. 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидив произошла авария грузового поезда. Поезд состоял из 58 вагонов, в частности, 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая с желтым фосфором. В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попало 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Последствия аварии были ликвидированы 27 июля.