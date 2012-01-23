Данилишин говорит, что 12 известных украинцев просят защиты у Европы

Экс-министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявляет, что готов вернуться в Украину тогда, когда она станет демократическим государством с независимой судебной системой.

Об этом Б.ДАНИЛИШИН сказал интервью радио «Свобода».

«Я готов вернуться в Украину, когда Украина будет государством, где судебная система будет независимой, где человек и гражданин сможет полноправно защитить все свои права, и когда мир признает Украину демократической страной, а не страной с ограниченной демократией, которая есть сейчас», - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях он готов вернуться в Украину. Б.ДАНИЛИШИН хочет, чтобы это произошло в ближайшее время.

Он считает, что уже пора заканчивать с «преследованиями и уголовными делами и поставить все в нормальное русло нормального сотрудничества и думать об Украине, а не о какой-то мести для тех или других лиц».

По убеждению Б.ДАНИЛИШИНА, нынешняя власть в Украине много проиграла в том, что начала политические репрессии против своих бывших оппонентов. «Кроме того, был нарушен так называемый баланс элит, власть втянула себя в целый ряд проблем, которые придется решать еще не один год. Кроме того, они загнала себя в тупик, из которого я не вижу выхода», - сказал он.

«Поэтому, если Президент Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ видит себя Президентом всей Украины, а не только одной части, которая проголосовала за него, я думаю, что пора уже реально оценить ситуацию, формировать национальный консенсус или в форме круглого стола, или собраний политических партий, и думать об Украине будущего», - добавил Б.ДАНИЛИШИН.

Отвечая на вопрос, готов ли он лично пойти на такой диалог с нынешней властью, несмотря на репрессии против оппозиции, Б.ДАНИЛИШИН ответил: «Я думаю, при определенных условиях. Мы не хотим видеть половину Украины. Мы хотим видеть единую суверенную Украину».

Он также сообщил, что так же, как и беженцы прошлых поколений, пытается в Чехии совмещать и политическую, и научную деятельность. «Я пишу книги, читаю лекции, работаю со многими политиками, членами Европейского парламента, представителями многих политических сил разных стран. Поэтому чешский период – это период самоусовершенствования, самоорганизации, подготовки к новым действиям, которые будут уже в пределах Украины», - добавил он.

Б.ДАНИЛИШИН также отметил, что насколько ему известно, сейчас в разных странах Европы уже 12 лиц, известных бывших и нынешних из Украины, подали заявки на систему международной защиты.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище бывшему министру экономики в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ДАНИЛИШИНУ, в отношении которого в Украине было возбуждено уголовное дело о нанесении материального ущерба государству. Б.ДАНИЛИШИН был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.