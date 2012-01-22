Во Львове пятитысячная живая цепь соединила памятники Бандере и Шевченко

Сегодня во Львове пятитысячная живая цепь людей соединила памятники Степану Бандере и Тарасу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, многотысячная колонна с улицы С.Бандеры прошла к площади перед памятником Т.Шевченко с национальными и партийными флагами, скандируя лозунги: «Слава Украине! Героям слава!», «Бандера, Шухевич – Герои Украины!», «Великая, единая, соборная Украина!».

В торжественном шествии приняли участие председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ, депутаты Верховной, областной и местных советов, представители политических партий, входящие в состав Комитета сопротивления диктатуре, общественность.

Шествие завершилась возле памятника Кобзарю, где состоялся экуменический молебен за Украину и многотысячное народное вече.

О.ПАНЬКЕВИЧ, выступая перед собранием, акцентировал на том, что «тяжело найти слова, которые весили бы больше, чем ваше присутствие на этой площади возле Шевченко, общего шествия от Бандеры до Шевченко».

«На этой площади чувствовалась тревога, но сегодня здесь чувствуется решительность. Те, кто ненавидит украинское государство, больше всего боятся нашего общего объединения! Поэтому маловато объединения лишь ради того, чтобы попасть в парламент, как его было маловато в 1990 и в 2004 годах. Сейчас мы анализируем, что происходило 93 года тому назад в нашей истории, чего тогда недоставало? А недоставало именно украинского духа, о котором мы сейчас говорим», - заявил председатель Львовского облсовета.

На вече был зачитан манифест объединения оппозиционных сил, который сегодня подписали в Киеве лидеры оппозиционных партий.