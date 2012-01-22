В Харькове состоялись два митинга оппозиции

В Харькове около 150 активистов областных организаций Всеукраинского объединения «Свобода» и Украинской народной партии принимают участие в торжественном митинге, посвященному Дню Соборности и Свободы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, люди, собравшиеся возле памятника Тарасу Шевченко на ул. Сумской, держат государственные флаги, символику ВО «Свобода» и УНП.

Митинг активистов ВО «Свобода» начался торжественным шествием молодежной организации партии от площади Розы Люксембург, где установлен монумент в честь провозглашения независимости Украины, к памятнику Т.Шевченко на ул. Сумской.

По словам председателя областной организации ВО «Свобода» Игоря ШВАЙКИ, торжественное шествие символизирует единство поколений и преемственность борьбы украинского народа за независимость государства. Акция возле памятника Т.Шевченко началась молебном, который отслужили священники Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви.

Кроме того, активисты ВО «Свобода» подготовили и раздали всем желающим образец административного иска в Харьковский городской совет об отмене повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также инструкцию, в которой разъясняется способ подачи иска.

И.ШВАЙКА подчеркнул, что на сегодняшний день невозможно отменить решение горсовета о повышении тарифов в целом, но это решение могут обжаловать жители каждого отдельного дома, на который рассчитан тариф. «И мы уже это успешно делаем», - отметил он.

***

Сегодня утром возле памятника Т.Шевченко также состоялся торжественный митинг других оппозиционных политических партий, которые входят в областной Комитет сопротивления диктатуре. В мероприятии приняли участие около 200 активистов ВО «Батькивщина», Народного Руха Украины, политической партии «Наша Украина», Украинской социал-демократической партии, ВО «Свобода».