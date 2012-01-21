УСДП готова подписать соглашение об объединении оппозиции

Украинская социал-демократическая партия (УСДП) разделяет принципы, зафиксированные в соглашении о совместных действиях объединенной оппозиции, и готовая подписать его в День Соборности в предложенной редакции.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, заявил первый заместитель председателя Украинской социал-демократической партии, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Евгений СУСЛОВ.

«Политический совет Украинской социал-демократической партии рассмотрел предложенный проект соглашения о совместных действиях объединенной оппозиции Украины и принял решение в целом поддержать его. Мы осознаем, что единственным оппонентом для объединенной оппозиции является нынешний режим и те политические силы, которые его олицетворяют», – отметил Е.СУСЛОВ.

По его словам, УСДП разделяет ключевые принципы, зафиксированные в этом соглашении. «Мы соглашаемся с тем, что оппозиционные силы должны согласовывать общие политические принципы и подходы, с которыми пойдут на парламентские выборы 2012 года. Нам нужно координировать действия, направленные на обеспечение подготовки и проведения честных выборов народных депутатов Украины, установление их реальных результатов, недопущение фальсификации голосования и искажения волеизъявления граждан», – отметил народный депутат.

Также политик подтвердил готовность партии сформировать единый список кандидатов в народные депутаты Украины, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах, и согласовывать кандидатуры членов окружных и участковых избирательных комиссий и наблюдателей. Не вызвал возражения в УСДП и пункт об образовании парламентской коалиции и формировании новой украинской власти после победы на выборах-2012. Е.СУСЛОВ акцентировал внимание на том, что «демократические силы должны начать диалог относительно стратегического плана развития страны, а также программы действий в парламенте после выборов».

Заместитель председателя УСДП отметил, что необходимо детализировать механизмы выдвижения и согласования демократических кандидатов. «В процессе согласования демократических кандидатов максимально активно должны участвовать представители гражданского общества. В политику должны прийти новые лица, лидеры гражданского общества. Это позиция УСДП», – заметил народный депутат.

«Также одним из наиболее важных направлений предвыборного сотрудничества является организация всеукраинской сети гражданского наблюдения за ходом выборов», – резюмировал Е.СУСЛОВ.