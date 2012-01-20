Попов: реконструкция моста Патона завершится в марте

Председатель Киевской городской администрации Александр Попов проверил ход реконструкции транспортной развязки на пересечении бульвара Дружбы народов и Надднепрянского шоссе, что в Печерском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Будущий автодорожный узел должен вдвое увеличить пропускную способность участка, а следовательно, решить проблему пробок на въезде на мост Патона, и существенно улучшить безопасность движения пешеходов - акцентировал глава КГГА.

«Это очень интересный объект и очень важный для города. По нормативам, мы должны его строить около 2-х лет, но нам это удалось за 7 месяцев. Это безусловно было бы невозможно без поддержки правительства, и самоотверженной работы автодоровцев. Вы видите, что даже при таких сложных погодных условиях работы продолжаются. Не останавливаются они ни в праздники, ни на выходные. Сейчас здесь трудится 350 рабочих. Поэтому темпы строительства у нас очень динамичные и активные», - сказал Александр Попов, отвечая на вопросы журналистов.

Новая развязка будет иметь вид транспортного кольца, которое включает два тоннеля под бульваром Дружбы народов, и две эстакады над Надднепрянским шоссе. Она предусматривает только левые повороты транспорта через кольцо. По принципу турбины, развязка будет втягивать поток автомобилей и распределять его по направлениям обратного движения. Таким образом транспортные потоки не будут пересекаться, поэтому и светофоров кольцо не предусматривает. Его будут вводить в эксплуатацию в три этапа.

«Уже к концу января центральной частью этой магистрали сможет проехать первый автомобиль. До февраля мы откроем привычный маршрут, без объезда, от моста Патона в сторону проспект Дружбы народов. И следующий этап - это открытие движения со стороны Речного вокзала. Планируем выполнить его до конца зимы. В марте этот объект будет полностью введен в эксплуатацию», - рассказал Александр Попов.

При сооружении развязки применяли целый ряд новых строительных технологий и материалов, что позволило не прекращать работы даже в зимний период. Уже сегодня в полном объеме обустроены опоры двух путепроводов, ведутся работы по сооружению тоннелей, устраиваются подпорные стены, проводится реконструкция существующих и строительство двух новых подземных пешеходных переходов.

«В первую очередь важно для нас - это безусловно обеспечить не только темпы строительства, но и лучшее качество. Поэтому основные чистовые работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона будут проведены в те дни, когда будет тепло. Сейчас же выполняются все черновые работы. Убежден, что уже в марте киевляне смогут ощутить все преимущества новой развязки», - подчеркнул Александр Попов.