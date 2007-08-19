Колесников хочет повторить Ющенко то, что сказал Черчилль Хрущеву

13:01, 19 августа 2007
Политика
1582 0

Политик настаивает на проведении реформ

Партия регионов считает оптимальным формат коалиции, сложившийся в Верховной Раде V созыва. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал руководитель избирательного штаба Борис Колесников: "Нынешний формат коалиции является оптимальным, потому что здесь увязаны модели либерального рынка, которые всегда будет пропагандировать и осуществлять Партия регионов, с тем социальным пакетом, на котором настаивают наши левые партнеры.

В чем Советский Союз проиграл Западу идеологическую войну? В том, что Советский Союз ставил во главу угла достижения страны. А западный мир всегда шел от интересов простой семьи. И "регионалы", конечно, всегда будут идти от простой семьи, от ее благосостояния, и это будет критерием жизни. Никакими макроэкономическими показателями этого не заменишь.

Нужно проводить реформы. Ведь то, что сказал Уинстон Черчилль Никите Хрущеву, можно с точностью повторить и Виктору Андреевичу Ющенко. "Господин Хрущев, никому в мире не удалось перепрыгнуть пропасть в два приема. Вы или продолжайте структурные реформы, или лучше вообще ничего не делайте, иначе вы погубите страну". Вот дословно, готов подписаться под каждым словом".

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter