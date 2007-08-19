Колесников хочет повторить Ющенко то, что сказал Черчилль Хрущеву

Партия регионов считает оптимальным формат коалиции, сложившийся в Верховной Раде V созыва. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал руководитель избирательного штаба Борис Колесников: "Нынешний формат коалиции является оптимальным, потому что здесь увязаны модели либерального рынка, которые всегда будет пропагандировать и осуществлять Партия регионов, с тем социальным пакетом, на котором настаивают наши левые партнеры.

В чем Советский Союз проиграл Западу идеологическую войну? В том, что Советский Союз ставил во главу угла достижения страны. А западный мир всегда шел от интересов простой семьи. И "регионалы", конечно, всегда будут идти от простой семьи, от ее благосостояния, и это будет критерием жизни. Никакими макроэкономическими показателями этого не заменишь.

Нужно проводить реформы. Ведь то, что сказал Уинстон Черчилль Никите Хрущеву, можно с точностью повторить и Виктору Андреевичу Ющенко. "Господин Хрущев, никому в мире не удалось перепрыгнуть пропасть в два приема. Вы или продолжайте структурные реформы, или лучше вообще ничего не делайте, иначе вы погубите страну". Вот дословно, готов подписаться под каждым словом".