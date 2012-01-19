Арьев - Вовку: Вы судья или гестаповец?

Из зала Печерского райсуда Киева, где рассматривается уголовное дело по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, удалены все лица, которые не являются участниками процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление после перерыва, во время которого Ю.ЛУЦЕНКО оказывалась медицинская помощь, огласил председательствующий в процессе судья Сергей ВОВК, а основанием для принятия такого решения стало ненадлежащее поведение народных депутатов Владимира АРЬЕВА и Сергея ПАВЛОВСКОГО.

В.АРЬЕВ, в частности, после того, как суд решил продолжить судебное заседание, громко обратился к С.ВОВКУ: «Вы судья или гестаповец? Вы издеваетесь над человеком, тем более в этот большой праздник Крещения».

В свою очередь С.ПАВЛОВСКИЙ обозвал судей «подонками».

Именно после этих слов, которые, как и высказывание В.АРЬЕВА, были занесены в протокол заседания, суд принял решение о принудительном удалении из зала лиц, которые не являются участниками заседания, в том числе и указанных народных депутатов, кроме врачей, предоставлявших Ю.ЛУЦЕНКО медицинскую помощь.

В заседании суда объявлен в этой связи технический перерыв.