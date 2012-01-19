Суд уже два часа думает, переносить заседание в деле Луценко или нет
16:15, 19 января 2012Политика
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Шесть свидетелей ждут решения
Коллегия судей Печерского районного суда Киева уже почти два часа решает в совещательной комнате, переносить ли заседание из-за отсутствия одного из адвокатов экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и адвоката его бывшего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.
Как передает корреспондент УНИАН, между тем еще шесть свидетелей, которые были вызваны сегодня на допрос на судебном заседании на 9.00, ожидают результатов заявленного ходатайства.
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