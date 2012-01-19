Томенко: Из состава заповедной зоны «Синевир» хотят изъять 37 га земли

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО утверждает, что из состава заповедной зоны Национального природного парка «Синевир» хотят изъять 37 га земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Хмельницком.

“Это знак для меня. Ведь таким образом во время введения рынка земли за основу будет браться земля заповедных фондов, угодья, которые не попали в разделение на паи. То есть в настоящее время для заинтересованных людей лучше купить, например, 37 гектаров “золотой” земли, чем играться с крестьянскими паями”, - считает вице-спикер.

По мнению Н.ТОМЕНКО, именно для этой цели был придуман государственный земельный банк с фантастическими полномочиями, вопреки законодательству Украины о банковской деятельности.

***Национальный природный парк «Синевир» расположен в Межгорском районе Закарпатской области. Парк создан 5 января 1989 года (в 1974 году был организован ландшафтный заказник общегосударственного значения «Синевирское озеро»). Своим названием парк обязан расположенному на его территории озеру Синевир – самому большому озеру Закарпатья площадью 7 га. Общая площадь парка - 40400 га.