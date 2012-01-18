Янукович: у Украины и Молдовы - хорошие перспективы сотрудничества

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украина и Молдова имеют хорошие перспективы для активизации и развития двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с исполняющим обязанности Президента, председателем парламента Республики Молдова Марианом ЛУПУ.

“Убежден, что мы, конечно, должны обсудить дальнейшие перспективы – как активизировать работу наших правительств, пересмотреть наше торгово-экономическое отношения – уверен, что мы способны увеличить наш двусторонний товарооборот», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также отметил, что вне поля зрения не могут остаться и вопросы урегулирования приднестровской проблемы и участия Украины в этом процессе.

В свою очередь, М.ЛУПУ отметил, что прошлый год был достаточно производительным с точки зрения активизации сотрудничества Украины и Молдовы после длительного перерыва.

«Нам с вами удалось на основе принципов добрососедства и дружбы действительно поднять эти отношения на новый качественный уровень. Было решено немало вопросов, которые находились в замороженном состоянии на протяжении длительного времени. Нам хватило мудрости, смелости и ответственности для того, чтобы эти вопросы решить», - сказал он.

М.ЛУПУ также обратил внимание на позитивные результаты украинско-молдовского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

«Молдова придает стратегическое значение отношениям с Украиной, и мы будем делать все, чтобы поддерживать эти взаимоотношения на высоком уровне», - отметил и.о. Президента.

Как сообщал УНИАН, М.ЛУПУ находится в Украине с рабочим визитом.