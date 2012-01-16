Томенко: проходит мода быть членом Партии регионов

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что депутаты от Партии регионов не хотят баллотироваться в следующую ВР по мажоритарным округам, а делают все возможно чтобы попасть в список.

Об этом он заявил сегодня в эфире ТВі.

«Исполнительная власть сейчас неэффективна, и она привела к тому, что сегодня никто не хочет из депутатов от Партии регионов идти в округа», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, во многих регионах даже соратники регионалов говорят, что «если от Партии регионов кто-то постучит в двери, то могут и в морду дать».

Вице-спикер отметил, что в настоящее время проходит мода на то, чтобы быть членом Партии регионов.

Н.ТОМЕНКО считает, что те конфликты, которые в настоящее время уже назревают между членами партии власти и исполнительной властью могут привести к сильному противостоянию во время избирательной кампании.

«Президент мог бы снять этот конфликт частично, если бы пошел на смену правительства. Но очевидно не хватило смелости у Президента», - прибавил политик.