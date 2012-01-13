Кличко говорит, что кукловодов за ним нет
Политик раскритиковал увольнение Шевченко
Лидер политической партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО подчеркивает, что Украине нужна настоящая свобода слова, без нее невозможно построить современное демократическое государство.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР» Виталия КЛИЧКО.
Лидер политической партии «УДАР» подверг критике увольнение с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова представителя оппозиции Андрея ШЕВЧЕНКО. По словам В.КЛИЧКО, свобода слова является одним из ключевых принципов демократии. «К сожалению, сегодня мы в Украине очень далеки от демократических ценностей. Свобода слова на словах, возможно, у нас и есть, но если у нас не будет настоящей свободы слова, если журналисты не будут контролировать общество, мы не сможем построить современное государство», – считает политик.
«Сегодня я смотрел доклад представителя Партии регионов по поводу увольнения Андрея ШЕВЧЕНКО. Андрей из другой политической силы, но я знаю его как человека, как профессионального журналиста, знаю о его профессиональных и моральных качествах. И те обвинения, которые звучали в его адрес, были эмоциональны и подготовлены, поэтому те, кто не знает Андрея лично, могут в это и поверить», – сказал В.КЛИЧКО.
«Украинская политика такая – кто лучше солжет, кто лучше расскажет какие-то басни, тот и прав. Поэтому и доверие украинцев к политикам такое низкое, потому что все уже привыкли, что политики не отвечают за свои слова», – добавил В.КЛИЧКО.
Лидер «УДАРа» также отметил, что, кроме свободы слова, человеку важно иметь свободу принятия решений. «Я могу поддерживать или критиковать действия тех или иных политических сил, но полтора-два года назад мы решили основать нашу политическую силу. Мы не присоединялись к тем политсилам, которые сегодня есть в Украине. Одно могу сказать – кукловодов за Кличко нет, потому что чрезвычайно дороги авторитет и репутация, на которые можно работать всю жизнь, а потерять за одну минуту. Я никогда не иду на компромиссы с совестью и никогда не позволю себе быть марионеткой в чужих руках», – подчеркнул В.КЛИЧКО.