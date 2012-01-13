Королевской, как победить на выборах, уже подсказала Тимошенко

Лидер Украинской социал-демократической партии, народный депутат (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что на базе Комитета сопротивления диктатуре нужно сформировать Народное правительство и Народную общественную палату.

Вопрос выживания страны сегодня зависит от того, смогут ли консолидироваться демократические силы, написала Н.КОРОЛЕВСКАЯ в своем блоге на Korrespondent.net, сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП.

«Сегодня, когда власть открыто и беспринципно, шаг за шагом сдает национальные интересы, вопрос объединения оппозиции становится вопросом сохранения независимости Украины. Крайне важным вопросом сейчас является согласие в рядах Комитета сопротивления диктатуре. Политический монополизм в рамках комитета недопустим. Его работа должна быть прозрачной, а все оппозиционные партии, в том числе непарламентские – иметь равное право голоса. Единственная политическая сила, которая может иметь право на особую позицию (но не монопольный статус) – это БЮТ как крупнейшая парламентская оппозиционная сила, лидер которой пользуется наибольшим уровнем доверия в обществе», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Лидер УСДП отметила, что наиболее реальную возможность победы демократических сил на парламентских выборах озвучила лидер украинской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО. «Во время обсуждения перспектив единого оппозиционного движения, была озвучена только одна реальная, действенная инициатива, и исходила она от Юлии ТИМОШЕНКО. В своем открытом письме она отметила, что уверенная победа оппозиционных сил на выборах возможна только при условии создания единого партийного списка на основе нейтральной партии, а также единого списка кандидатов в мажоритарных округах», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам народного депутата, оппозиции крайне необходимы новые подходы в ведении политической борьбы. «Не союз партий лидерского типа, а союз партий, которые готовы к новому типу лидерства – гражданского, основанного на привлечении в политический процесс активистов гражданского общества, людей, которые уже завоевали искреннее доверие и авторитет в широких массах», – отметила депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что оппозиция должна показать, что она готова сделать все возможное для качественного обновления власти, сможет эффективно работать в парламенте и знает, как вернуть Украину на европейский путь развития.

«В перечень первоочередных задач Комитета сопротивления диктатуре должны войти разработка и согласование Манифеста участников комитета с ценностями, объединяющими общество, сформировать вместе с гражданским обществом пакет народных реформ, который позже примет парламент. Также мы должны провести выборы единых кандидатов на основании народных праймериз, а не кулуарных договоренностей», – отметила лидер УСДП.

Она предложила открыть единый интернет-портал КСД, а также сформировать Народное правительство и Народную общественную палату.

«Я предлагаю открыть единый интернет-портал КСД как площадку для широкого обсуждения программы работы комитета. На базе КСД нужно сформировать Народное правительство и Народную общественную палату, в рамках работы которой будут проводиться регулярные публичные обсуждения народных законопроектов», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.