«Нафтогаз» заявляет, что предупредил Газпром еще в мае

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что еще в мае 2011 года уведомил «Газпром» об уменьшении объемов закупки газа в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

"Нафтогаз" заявляет, что направила ОАО «Газпром» письмо от 20.05.11 г. № 24-3171/1-11 с предложением согласовать поставку природного газа в Украину в 2012 году в объеме 33,75 млрд. куб. м.

В компании отмечают, что, согласно положениям контракта от 19.01.09 г. между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах указанный объем поставки может быть уменьшен на 20%. Таким образом, годовой объем природного газа, который компания должна отобрать и оплатить по контракту в 2012 году, составит 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.

«Нафтогаз Украины» отмечает, что своевременно (т.е. за 6 месяцев до начала года поставки природного газа) и в полном соответствии с условиями контракта уведомила ОАО «Газпром» об уменьшении объемов закупки природного газа в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

"Украина сделала заявление, не договариваясь с российской стороной. Такие договоренности должны быть достигнуты за полгода. Это одностороннее заявление, которое было сделано украинской стороной", – сказал А.МИЛЛЕР.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров.