Скандальному мэру Житомира купили Мерседес
За 50 тысяч долларов
Мэр Житомира Владимир Дебой получил в подарок "Мерседес-220" ранее принадлежащий народному депутату из Блока Литвина Николаю Рудченко.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт "Житомир-онлайн" автомобиль был приобретен за 50 тысяч долларов, номерной знак был - АМ 1238 ВР.
Теперь "Мерседес" получил номерной знак АМ 0007 II.
Как известно, мэр Житомира в прошлом году прославился на всю страну скандальной попыткой купить за 600 тысяч гривен служебное авто.
На этот раз Дебой отказался от идеи покупать машину за бюджетные средства, однако и свои тратить не стал.
За автомобиль, который будет возить мэра заплатил местный предприниматель, экс-депутат городского и областного совета и владелец строительной базы. Именно на него автомобиль оформлен в ГАИ.