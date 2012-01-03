Начальник Качановской колонии: Она встает и ходит в туалет и в ванную

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии №54 в Харькове, может самостоятельно перемещаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Качановской исправительной колонии №54 Иван ПЕРВУШКИН, отвечая на вопрос журналистов о здоровье осужденной.

«Она и лежит, и встает, и ходит в туалет и в ванную», - сказал И.ПЕРВУШКИН.

Начальник колонии подчеркнул, что рекомендации врачей относительно лечения Ю.ТИМОШЕНКО выполняются в полном объеме.

В то же время защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО сегодня заявил, что его подзащитная не способна самостоятельно перемещаться, постоянно лежит. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО не предоставляется надлежащая медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО этапировали из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.