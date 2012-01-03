Нардеп предлагает новый механизм контроля над чиновниками

Народный депутат от партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК предлагает заставить государственных чиновников декларировать все расходы, превышающие сумму в размере 15 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба депутата, об этом говорится во внесенном им в парламент проекте поправках к закону «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине».

В.МАТЧУК напомнил, что, в соответствии с действующим законодательством, чиновники в Украине сейчас обязаны декларировать только расходы, превышающие 150 тыс. грн.

«То есть, если на протяжении года госслужащий сделал сто покупок по 149 тыс. грн. – у него декларация будет пуста, он ничего, значит, не приобрел. Я сейчас предлагаю внести поправку в данный закон – и хотя бы в десять раз уменьшить эту сумму. Не 150 тыс. надо декларировать, а уже начиная с 15 тыс. грн.», - сказал В.МАТЧУК.

«Нашеукраинец», в частности, сослался на опыт европейских стран, в которых декларированию подлежат покупки, стоимость которых является больше одной месячной зарплаты.

«Это же не значит, что запрещается что-то покупать. Покупать можно. Просто ты должен об этом написать, а люди должны знать, что ты приобрел. И после этого они смотрят, насколько это соотносится с твоими доходами», - подчеркнул депутат.

По словам В.МАТЧУКА, законопроект с его поправками должен быть вынесен на рассмотрение депутатов в первом чтении уже в январе 2012 года.