Смена власти в Украине может произойти уже в 2012 году?

Смена власти в Украине вполне может произойти уже в 2012 году, считает журналист, генеральный директор телеканала TVi Николай Княжицкий.

«Если в стране не соблюдаются базовые демократические принципы и нет ресурсов для удовлетворения социальных нужд граждан, то массовые протесты могут начаться в любой момент, и никто предвидеть этого начала не может», — сказал он в комментарии ZN.UA.

«Украинская политическая система самим Виктором Януковичем была реформирована таким образом, что всю ответственность за происходящее в стране он возложил на себя. Но социология показывает, что он и его партия не пользуются поддержкой большинства населения. Попросту говоря, его как лидера не любят. Диктаторы могут удержать власть либо на штыках, либо на любви населения. Наиболее эффективно — и на первом, и на втором. Но если нет любви, то фейсбук и твиттер — гораздо более мощное оружие, чем штыки. А нелюбимому и безоружному политику власть удержать невозможно», — резюмировал Н.Княжицкий.