Тимошенко объясняет, почему колонку с адресами нельзя ”просто переписать”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких оснований отказать БЮТ в регистрации для участия в парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Окружного административного суда Киева, который рассматривает иск БЮТ к ЦИК.

Ю.ТИМОШЕНКО прибыла в суд к началу судебных дебатов. После этого судья предоставил ей слово как представителю БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО в который раз призвала суд установить правильность оформления предвыборных документов БЮТ. По ее словам, если БЮТ в соответствии с рекомендациями ЦИК будет исправлять документы, это поставит под сомнение их достоверность и также участие БЮТ в выборах.

Она также отметила, что сейчас у БЮТ нет никаких оснований проводить новый межпартийный съезд для повторного принятия решения об утверждении избирательного списка.

По окончании судебных дебатов судьи перешли в совещательную комнату для подготовки решения по делу.

Как сообщал УНИАН, ЦИК на заседании 10 августа не приняла решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от блока Юлии Тимошенко. Как заявляют члены ЦИК от коалиции, проблема заключается в том, что в избирательном списке БЮТ не указан адрес места проживания ни одного из кандидатов в народные депутаты.

11 августа Блок Юлии Тимошенко обратился с иском в Окружной административный суд Киева относительно бездеятельности Центральной избирательной комиссии в вопросе регистрации БЮТ для участия в досрочных парламентских выборах.