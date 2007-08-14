Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Самые большие шансы попасть в Верховную Раду Украины шестого созыва имеют Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, Блок «Наша Украина – Народная самооборона» и Коммунистическая партия Украины. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром социальных исследований «София» с 27 июля по 7 августа 2007 г., переданные в УНИАН.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили на момент опроса, за Партию регионов проголосовали бы 32,1% опрошенных, за БЮТ - 16,8%, за Блок НУ-НС – 14,9%, за КПУ – 4,0%. Определенные шансы преодолеть 3-процентный барьер также имеют Народная партия (Блок Владимира Литвина) 2,4% и СПУ-2%.

Среди респондентов, которые намерены поддержать на выборах определенную партию, только две трети (67,5%) твердо уверены в своем выборе. В то же время почти треть (27,4%) таких респондентов не исключают, что они могут еще изменить свое мнение и проголосовать за другую партию или блок. (Не определились с ответом – 5,1%).

Сторонники (электорат) разных партий выражают разную уверенность по поводу своего конечного выбора. Так, среди сторонников Партии регионов доля тех, кто настроен проголосовать только за данную партию, составляет 74,1%, среди сторонников БЮТ – 71,3%, среди сторонников Блока НУ-НС – 66,2%, среди сторонников КПУ – 62,3%, среди сторонников Народной партии – 55,1%, среди сторонников СПУ – 50,0%.

Кроме того, по данным опроса, ни один из вероятных форматов парламентской коалиции не находит поддержки большинства населения. К перспективе создания коалиции в составе Партии регионов, КПУ и СПУ скорее положительно относится 38,2% опрошенных, а скорее негативно – 47,5%. (Еще 14,3% респондентов не определились с ответом). К возможности создания коалиции в составе Блока НУ-НС и БЮТ скорее положительно относится 36,5% опрошенных, а скорее негативно – 51,3%. (Не определились с ответом – 12,2%).

Как отмечается в результатах опроса, в массовом сознании преобладает негативное отношение к самой возможности сотрудничества в будущем парламенте «бело-голубых» и «помаранчевых» политических сил. К перспективе создания коалиции в составе Партии регионов и Блока НУ-НС скорее положительно относится 15,1% опрошенных, а скорее негативно – 66,2%. (Еще 18,7% респондентов не определились с ответом). К возможности создания коалиции в составе Партии регионов и БЮТ скорее положительно относится 9,3% опрошенных, а скорее негативно – 69,5%. (Не определились с ответом – 21,2%).

Если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то во второй тур вышли бы Виктор ЯНУКОВИЧ –32% и Юлия ТИМОШЕНКО-15,4%.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то самые большие шансы победить имел бы В.ЯНУКОВИЧ – за него проголосовали бы 42,4% опрошенных, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 31,1%.

В общей сложности было опрошено 2017 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.