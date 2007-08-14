Партия «Женщины Украины» известила о смене руководителя
15:34, 14 августа 2007Политика
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Партия «Женщины Украины» официально известила Министерство юстиции о сменен руководителя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, председателем партии избрана Тамара ФЕДОТЮК, полномочие председателя партии сложила Алина КОМАРОВА.
Партия "Женщины Украины" была зарегистрирована Министерством юстиции 21 марта 1997 года и внесена в Реестр политических партий под №28.
В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменении названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.
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