Партия «Женщины Украины» известила о смене руководителя

Партия «Женщины Украины» официально известила Министерство юстиции о сменен руководителя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, председателем партии избрана Тамара ФЕДОТЮК, полномочие председателя партии сложила Алина КОМАРОВА.

Партия "Женщины Украины" была зарегистрирована Министерством юстиции 21 марта 1997 года и внесена в Реестр политических партий под №28.

В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменении названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.