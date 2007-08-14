Луценко знает, что из него хотят сделать черную ворону

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что против возглавляемого НУ-НС и него лично во время избирательной кампании политические оппоненты будут применять “черный пиар”.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

«Я четко знаю, что в этой кампании много обвинений будет в отношении блока НУ-НС и меня, Юрия ЛУЦЕНКО, лично», - сказал он. По его мнению, авторы этих «черных» пиар-технологий четко понимают, что за полтора месяца избирательной кампании ни один суд не сможет доказать противоположное, а поэтому будут пользоваться этим.

«Я твердо знаю, что черные вороны из белой хотят сделать черную», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что оппоненты будут добиваться этого, чтобы избежать ответственности за преступления, которые они совершили.