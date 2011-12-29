Экс-глава МИД дипломатично сравнил нынешнюю власть с «дохлой кошкой»

Экс-министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО называет подготовку Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом главным достижением Украины в уходящем году.

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Итоги 2011 года», сообщили УНИАН в институте.

«Из очевидных успехов я всё же назвал бы Соглашение об ассоциации – хоть даже и не парафированное. То, что оно есть, - это огромный результат. Причём всех, не только дипломатов, но и экономистов, и юристов, и представителей очень многих наших ведомств и гражданского общества, которые, собственно, дали возможность нам получить этот очень качественный и даже уникальный продукт. Это очевидный плюс, который нам нужно будет, конечно, перевести в практическую плоскость. И тогда мы сможем получить реальную надежду на то, что мы в течении какого-то ближайшего времени всё же перейдём на европейскую дорогу», - отметил В.ОГРИЗКО.

Вместе с тем, по его словам, негативных моментов в уходящем году было больше, чем позитивных. По мнению В.ОГРЫЗКО, «минус, в первую очередь, в том, что Украина очень серьёзно потеряла свой имидж в мире». Он напомнил, что за этот год Украины максимально съехала вниз по всем рейтингам, по всем оценкам, по всем возможным и невозможным делам, которые касаются демократии, прав человека, правовой, юридической системы, судебной системы. «Мы, к сожалению, вернулись во времена до 2005 года, когда некоторые европейские и мировые лидеры не хотели садиться с нами за один стол. Слава Богу, пока ещё такого нет, но если тенденция будет продолжаться, то мы активно не войдём, а «вляпаемся» в историю. Это, на мой взгляд, колоссальный минус, который мы должны отметить», - сказал экс-глава МИД.

Также, по его мнению, не произошло того, чего ожидали в отношениях с Российской Федерацией. По словам В.ОГРЫЗКО, «любви навеки» не будет, медовый месяц закончился, и этот год нам чётко показал, что в понимании РФ братские отношения с Украиной – это когда Украина без голоса, без прав и без ничего становится частью евразийского пространства». «Этого не хотят, Слава Богу, наши теперешние руководители, поэтому есть шанс, что это всё же будет иметь какой-то определённый финал. Тут ожидать каких-то перемен было наивно, и я думаю, что минус заключался в том, что просто не просчитали, с кем имеют дело», - отметил В.ОРГИЗКО.

«Предыдущая история, безотносительно того, какие были руководители – одного цвета или другого цвета, одной политической силы или другой – всё равно свидетельствовала, что для РФ очень важно иметь полный тотальный контроль над Украиной», - добавил экс-министр.

По его мнению, последние заявления премьер-министра Николая АЗАРОВА свидетельствуют о том, что решение газового вопроса не будет таким, как хотела Украина. Он напомнил, что на сегодняшний день Германия платит за 1 тыс. кубометров газа 390 долларов, а Украина – 516. Минус 100 долларов за продолжение на 25 лет в очередной раз срока аренды Севастополя Черноморским флотом РФ – это 416. «Вот это цифра, на которую рассчитан теперешний бюджет на следующий год. А фактически, если брать по максимуму, это 516. При том, что Германия дальше находится от России, чем Украина, правда? Это очевидный минус, и у меня нет надежды, что он каким-то способом превратится в плюс», - отметил В.ОГРЫЗКО.

Единственный позитив в двусторонних украинско-российских отношениях, по его мнению, был достигнут в отношениях с Польшей. «Поляки оставались нашими главными адвокатами и промоутерами в Европе, и это, безусловно, факт позитивный. Но из-за некоторых обстоятельств - демократии и прочего – к сожалению, и они начинают постепенно охлаждать свои, как говорят, очень хорошие чувства к Украине. Поэтому ситуация, к сожалению, не является позитивной, несмотря на то, что состоялись очень важные и нужные визиты в некоторые третьи страны, скажем азиатские – Китай, латиноамериканские страны. Но, к сожалению, инвестиционного дождя, на который мы рассчитывали, тоже нет», - сказал экс-глава МИД.

При этом В.ОГРЫЗКО отметил, что по итогам года в Украине всё таки «больше минусов, чем плюсов». «Сказав это, я хочу ещё раз акцентировать, что не вина в этом украинской дипломатии, она может реализовать только то, что есть здесь, внутри страны. Если, простите, кошка сдохла, то её продать очень трудно. Кошка в данном случае – это та система, которая сегодня начинает возвращаться – непрозрачная, недемократическая. А раз так, то дипломат, который работает в таких условиях, когда всё видно и всё понятно кому угодно, не может перепрыгнуть через себя и на чёрное сказать, что оно белое, потому что оно всё равно останется чёрным», - считает он.