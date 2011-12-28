После Мальдив и Куршевели министров ожидает кадровая чистка?

Расширенное заседание Кабинета министров и комитета по реформам под председательством президента Виктора Януковича, которое было запланировано на 21 декабря, состоится 11 января 2012 года.

Как сообщил ZN.UAисточник в правительстве, такая дата была утверждена на сегодняшнем заседании Кабмина. В этой связи всем министрам предписано вернуться из отпусков не позднее 9 января.

Напомним, расширенное заседание Кабинета министров и комитета по реформам под председательством Виктора Януковича должно было состояться в прошлую среду, 21 декабря. Однако в тот день В.Янукович провел итоговую пресс-конференцию за 2011 год, в ходе которой, в частности, пригрозил чиновникам, не готовым к решительным действиям по внедрению реформ, быть готовым к возможным отставкам.

На заседании 11 января, как ожидается, глава государства подведет итоги выполнения поручений, данных им на предыдущем расширенном заседании 2 ноября.

Как сообщало ZN.UA, 2 ноября В.Янукович принял участие в расширенном заседании Кабинета министров и комитета по реформам, на котором раскритиковал деятельность ряда министров. В частности глава государства призвал добровольно уйти в отставку чиновников, которые не справляются с проведением реформ.

Согласно отчету выполнения Национального плана действий на 2011 год по внедрению экономических реформ, текстом которого располагает ZN.UA, из 21 реформы, определенной президентом В.Януковичем в рамках Программы экономических реформ на 2010-2014 годы, выполнение реформы социальной поддержки в 2011 году составило 0%.

На втором месте после вице-премьера Сергея Тигипко, отвечающего за реформу социальной поддержки, оказался глава Укрнацпроекта Владислав Каськив – реализация национальных проектов составляет 23,3% от плана. В пятерку лидеров по невыполнению вошла реформа электроэнергетики (25,7%), реформа системы пенсионного страхования (38,5%), а также реформа системы органов исполнительной власти (41,2%).

По состоянию на начало ноября, по информации ZN.UA, в зоне риска были: министр образования Дмитрий Табачник, министр обороны Михаил Ежель, министр культуры Михаил Кулиняк и министр здравоохранения Александр Анищенко. Кроме того, потерять должность может министр финансов Федор Ярошенко.

По информации ZN.UA, в ходе последнего заседания комитета по реформам глава администрации президента Сергей Левочкин раскритиковал собравшихся за то, что исполнительной властью выполняется не более 30% распоряжений президента и реализовывается примерно такая же часть инициатив. При этом С.Левочкин подчеркнул, что именно В.Янукович, как глава государства, должен формировать повестку дня для страны