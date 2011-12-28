Томенко: регионалы провалили 99,9% своих поправок к бюджету

2011 год для Верховной Рады Украины был лучшим годом по количеству принятых решений, но худшим – по их качеству.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что в работе парламента в нынешнем году наблюдался парадокс. “Если оценивать парламент, который, к сожалению, превратили в машину для голосования, то, наверное, по количественным параметрам принятых законов, постановлений - это лучший год в истории украинского парламентаризма, но, в то же время, это худший год по содержанию тех законов, которые принимались”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, парламент “существенно утратил свою влиятельность и значимость как институт принятия решений”, хотя “количественные параметры оценки того, что сделал парламент, конечно, поражают, но мы должны смотреть и на содержательные характеристики”.

Заместитель председателя ВР считает, что “власти, к сожалению, удалось реализовать при помощи парламента в 2011 году четыре самые опасные антинародные реформы”. По его словам, речь идет о “завершении так называемой судебной реформы, когда власть с помощью парламента фактически ликвидировала судебную систему как независимую систему правосудия”. Также вице-спикер в этом контексте назвал налоговую реформу, которая привела к сокращению рабочих мест для тех, кто работает в малом и среднем бизнесе, а также к переводу бизнеса за границу с тем, чтобы спасти его.

Н.ТОМЕНКО отметил, что третьей антинародной своеобразной реформой было принятие бюджета на 2012 год, которым нивелируется роль органов местного самоуправления. Он подчеркнул, что “99,9% поправок депутатов, даже от Партии регионов, были отклонены”.

Еще одна реформа - в сфере здравоохранения - привела, по словам вице-спикера, к сокращению тысяч людей, которые работают в этой сфере и к закрытию или объединению медицинских заведений.

Н.ТОМЕНКО отметил, что заслугой оппозиции и общественности является то, что “две очень важные антиреформы удалось остановить или перенести - это земельную и образовательную реформы”.