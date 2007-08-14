В Украине нет политика, которого готовы поддержать все (соцопрос)

На сегодняшний день в Украине нет политика, которого могли бы поддержать избиратели как на востоке, так и на западе страны. Таковы результаты исследования «Украина накануне выборов», проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы «Ментальные основы выбора».

Согласно данным исследования, переданным УНИАН, каждый третий избиратель (32,1%) считает, что таким политиком является Виктор ЯНУКОВИЧ, примерно столько же (27,5%) называют Юлию ТИМОШЕНКО, и каждый пятый (21,3%) уверен, что им мог бы быть Виктор ЮЩЕНКО. Почти 10% опрошенных считают, что таким политиком является Александр МОРОЗ, 8,8% - Петр СИМОНЕНКО, менее 5% назвали фамилии других украинских политиков.

Более раннее исследование Института Горшенина «Восток-Запад. Украина глазами украинцев» показывает, что для большинства украинцев не важно, представителем какого региона является руководитель национального масштаба - Президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады.

В институте отмечают, что, вместе с тем, в разных регионах по-разному относятся к данному вопросу. Так, самыми регионально-ориентированными оказались Галичина, Восток Украины и Крым. Принципиальным этот вопрос является для 56% жителей Галичины, почти половины донетчан, луганчан, харьковчан и жителей Крыма. Для жителей остальных регионов вопрос «регионального» происхождения конкретного государственного чиновника не имеет существенного значения.

Комментируя результаты исследования, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что, несмотря на то, что большинство избирателей «голосует сердцем», исходя из своих личных симпатий, вопрос региональной принадлежности политиков для большинства украинцев, особенно Центра Украины, перестал быть актуальным. При этом остается вакантным место политика, которого бы поддерживали обе части Украины.

По словам эксперта, придя к власти, «отечественные политические тяжеловесы не сразу отдали должное важности этого вопроса. Одни продолжали строить в рамках всей страны большой Донецк, другие – большую Галичину». «Однако теперь регионально-ориентированным политикам необходимо будет объяснять, зачем они нужны всей стране. Зачем им нужна страна со своими ресурсами – понятно, но вот зачем они стране – это вопрос. Кстати, судьбу последних выборов решали именно центральные области Украины», - подытожил В.ЗАСТАВА.

Исследование «Украина накануне выборов» проводилось Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований «Ментальные основы выбора» с 20 июня по 4 июля 2007 года в 128 населенных пунктах Украины (62 города и 66 сел). Всего было опрошено 2006 респондентов, представляющих взрослое население Украины в возрасте старше 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.