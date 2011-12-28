Регионал из провинции решил, что без его помощи Януковичу не обойтись

Заместитель председателя Хмельницкой областной организации Партии регионов Михаил ВОЙТЮК намерен презентовать собственную идеологию для этой политической силы.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“По моему мнению, идеология – это магистраль диалектического развития общества. К сожалению, ее сегодня в Партии регионов нет. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ как хозяйственник развивается интуитивно, у него отсутствует отработанная идеологическая магистраль. Виктору Федоровичу нужно помогать”, - считает М.ВОЙТЮК.

По его словам, он сейчас работает над публикацией, которую планирует разместить на всеукраинском сайте Партии регионов. Ключевые ее тезисы будут посвящены проблемам и неэффективным фигурам, которые мешают Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, сообщил М.ВОЙТЮК.

“Я неоднократно обращался к Президенту с письмами с просьбой прислушиваться к представителям из областей, которые непосредственно ощущают человеческую боль, учесть замечания того, как не дотягивает ТИГИПКО своими реформаторскими действиями”, - отметил он.

По словам заместителя председателя облорганизации Партии регионов, центральному партийному руководству стоит сосредоточиться и больше сотрудничать с научными работниками хмельницких вузов.

В то же время М.ВОЙТЮК отметил, что на сегодняшний день не видит для себя более достойной политической силы, чем Партия регионов.