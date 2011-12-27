Эксперты не исключают социальной революции в Украине, но...

Эксперты не исключают, что Украина стоит на пороге социальной революции.

Такие мнения эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Лицо протеста и репрессий в 2011 году».

В частности, возникновение социальной революции спрогнозировал руководитель Всеукраинской инициативы “За мирный протест” Владимир ЧЕМЕРИС. На уточняющий вопрос журналистов, насколько Украина далеко от порога революции, В.ЧЕМЕРИС ответил: “Это знает только Нострадамус”.

В свою очередь, председатель правления Центра исследования общества Инна СОВСУН отметила, что основанием для возникновения революции является не только давление власти на граждан, но и многие другие предпосылки, в частности, организационная инфраструктура общества, сеть организаций. В то же время она отметила, что “все это формируется медленно”.

По словам И.СОВСУН, чтобы произошел массированный протест, массированная демонстрация, прежде всего необходима общественная инфраструктура. Она отметила, что такая инфраструктура формируется. «Увеличиваются, укрупняются, объединяются организации в коалиции – это, собственно, признак развития институционального гражданского общества», - подчеркнула И.СОВСУН.

Говоря о прогнозах на 2012 год, эксперт отметила, что во время избирательной парламентской кампании состоится определенный всплеск протестов. По ее словам, есть основания считать, что и в дальнейшем будут проходить социальные акции протеста, вызванные повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, введением в действие пенсионной реформы.

Также И.СОВСУН прогнозирует, что в следующем году увеличится количество политических акций. При этом эксперт отметила, что «самым опасным является то, насколько свободными будут разные участники этих протестов в высказывании своих мнений, поскольку последние тенденции показывают, что власть склонна запрещать те акции, которые ей не нравятся”. “Эта тенденция угрожающая. Особенно в контексте последующих выборов”, - подчеркнула И.СОВСУН. По ее словам, сегодня “власти фактически вырабатывают механизм противостояния уличным протестам”.

В.ЧЕМЕРИС подчеркнул, что в этом году наблюдалось увеличение количества социальных протестов, в частности, так называемых «протестов рабочих”. “Думаю, что с введением так называемой земельной реформы эти протесты могут дойти даже и до села”, - сказал он.

В.ЧЕМЕРИС также убежден, что в 2012 году количество акций протеста увеличится. По его словам, уже давно возникает вопрос о принятии законопроекта, который бы урегулировал реализацию гражданами права на свободу мирных собраний. Он напомнил, что правозащитники разработали свой проект еще в 2005 году, он доработан и получил позитивный «отзыв Венецианской комиссии». При этом В.ЧЕМЕРИС выразил сомнение, что парламент “очень быстро” поддержит этот законопроект.