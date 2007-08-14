Сегодня Мороз попробует выпихнуть людей Тимошенко и Кириленко из избиркомов

14 августа 2007 года в 10.30 Окружной административный суд г. Киева начнет рассмотрение искового заявления Социалистической партии Украины о признании противоправными и отмене двух постановлений ЦИК (№62, 63 от 3.08.2007р.). Этими постановлениями последняя предусматривает участие в формировании избирательных комиссий, в частности, представителей бывших депутатских фракций парламента «БЮТ» и «Нашей Украины».

Целью иска СПУ является целью устранение препятствий к проведению прозрачных и равных выборов в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, сообщает сайт СПУ. Напомним, что речь идет о постановлениях, которыми ЦИК разрешил участие в формировании избирательных комиссий, в частности, представителей бывших депутатских фракций парламента "БЮТ" и "Нашей Украины". В то же время, по мнению социалистов, действующее законодательство предусматривает право участия в формировании избиркомов исключительно для парламентских партий. Таким образом, СПУ настаивает на том, что представители БЮТ и "Нашей Украины" не имеют права принимать участие в формировании избирательных комиссий. Основанием для такого утверждения в СПУ считают решение двух блоков о прекращении полномочий собственных депутатов и фактическом прекращении существования парламентских фракций НУ и БЮТ еще до начала избирательной кампании. Фактически претензии социалистов заключаются в том, что НУ и БЮТ претендуют на участие в формировании избирательных комиссий уже после того, как добровольно прекратили свое существование в качестве парламентских партий, потеряв возможность делегировать своих представителей в избиркомы.

В понедельник ЦИК образовал 225 окружных избирательных комиссий и территориальных избирательных округов. Рекомендацию члена ЦИК Александра Чупахина не учитывать при их формировании кандидатуры от БЮТ и "Нашей Украины" ЦИК не поддержал.