Партия регионов стремительно растет

Сегодня на конференции Ивано-Франковской областной организации Партии регионов председатель центральной контрольной комиссии ПР Николай БИЛОБЛОЦКИЙ вручил партбилеты ряду руководителей областного и районного уровней.

Как сообщает сайт podrobnosti.ua, партийные билеты, в частности, получили председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, его заместитель Руслан ГУСАК, председатели Тлумачской и Тисменицкой районных администраций Василий СЕНИВ и Игорь ОВЧАР, ректор Ивано-Франковского национального медицинского университета Николай РОЖКО, сельский голова села Глушкив Городенковского района Василий КУРЫЛЮК, а также главный редактор телерадиокомпании "РАИ" (поселок Бурштын Галичского района) Андрей РУСЫНЯК и частный предприниматель из Галичского района.

По словам народного депутата, председателя Ивано-Франковской облорганизации Партии регионов Василия ЧУДНОВА, в 2004 году в области насчитывалось 5 тысяч членов партии, в 2011 – более 21,1 тысяч.

После местных выборов 2006 года Партия регионов имела в области 7 депутатов местных советов (в городах Ивано-Франковске и Коломые), теперь их – 534. В области действует 1040 партийных ячеек Партии регионов. Из 14 глав районных администраций области только трое не являются представителями Партии регионов (2 - Народной партии, 1 - Украинской партии), сообщает сайт.