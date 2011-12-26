НУ о переговорах с РФ: ушел за шерстью, а вернулся постриженным

Председатель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК называет заведомо проигрышной стратегию украинской власти вести газовые переговоры с Россией с позиции младшего брата.

Такое мнение он высказал в комментарии Институту Горшенина, текст которого передан агентству УНИАН.

«Нынешняя власть посылает недвусмысленные сигналы России, что она готова уступить часть своего суверенитета ради низкой цены на российский газ», - считает С.БОНДАРЧУК.

Более того, отметил он, эта власть уже уступила часть государственного суверенитета, подписав в 2010 году Харьковские соглашения и отдав россиянам в долгосрочную аренду базу для Черноморского флота.

По его мнению, в этом же ряду стоит соглашение о зоне якобы свободной торговли в рамках СНГ, которую правительство до сих пор не передало в Верховную Раду для ратификации. Для украинской экономики это плацкартный билет в Таможенный союз. «Ведь соглашение, под которым стоит подпись премьер-министра АЗАРОВА, не создает условий для свободной торговли энергоносителями, не открывает новые рынки для украинских аграриев или металлургов», - считает С.БОНДАРЧУК.

Он считает еще одним шагом к увеличению зависимости Украины от России перевод расчетов за газ в валюту РФ.

«Это ставит Украину в прямую зависимость от постоянных колебаний кредитно-валютных курсов нестабильной российской валюты. К тому же, Украина не имеет российских рублей в достаточном количестве, а поэтому вынуждена покупать их, расходуя собственные золотовалютные резервы, или брать невыгодные российские кредиты», - сказал С.БОНДАРЧУК.

Он считает, что информация по газовым переговорам в Москве говорит о высокой вероятности создания газового консорциума на условиях российского монополиста. И это, по его словам, прямой путь к потере экономической независимости.

«Продолжая тактику уступок национальными интересами, Украина рискует получить соглашения, по сравнению с которыми харьковский провал будет казаться уникальной победой. Ведь теперь предметом уступок будет уже не кусок территории Украины для российского флота на 25 лет, а вся национальная газотранспортная система и подземные хранилища газа на неопределенный период», - отметил он.

По мнению С.БОНДАРЧУКА, такой путь «торговли суверенитетом и европейскими перспективами в обмен на мифические «газовые скидки» ведет Украину к положению Беларуси, которая после сдачи ключевых экономических активов Москве оказалась не интересной, как Европе, так и самой России».

С.БОНДАРЧУК считает, что вести газовые переговоры с Россией с позиции младшего брата - заведомо проигрышная стратегия, последствия которой можно охарактеризовать пословицами: «Ушел за шерстью, а вернулся постриженным».

«Ситуация изменится тогда, когда в Украине появится другая власть, которая будет опираться на поддержку народа и будет выражать его интересы, а не будет вести себя внутри страны как временная оккупационная администрация, как это происходит сегодня. Лишь в этом случае украинскую власть будут уважать на международных переговорах и не будут воспринимать как бедного родственника. Такая власть будет выходить на газовые переговоры с Россией не с позиции просителя, а с сильными аргументами, которые не смогут быть проигнорированы российской стороной», - сказал он.

С.БОНДАРЧУК предложил собственное виденье таких аргументов: «Во-первых - обращение в судебный международный арбитраж относительно пересмотра невыгодных газовых соглашений 2009 года. Так в 2011 году поступили 5 европейских государств и добились пересмотра этих соглашений. Во-вторых - активизация переговоров с ЕС и западными компаниями, не связанными с «Газпромом», относительно их участия в создании трехстороннего газового консорциума на цивилизованных европейских условиях. В-третьих - диверсификация энергоснабжения, в частности построение NLG терминала для получения импортного сжиженного газа, который на сегодняшний день значительно дешевле российского. В-четвертых - увеличение внутренней добычи газа и внедрение энергосберегающих технологий, что вдвое может уменьшить зависимость Украины от импорта российского газа. В-пятых - повышение тарифа на транзит российского газа по украинской территории до среднеевропейского уровня».