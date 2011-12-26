Янукович поздравил украинцев с первого дубля

Виктор Янукович записал свое обращение в пятницу, по возвращении из Турции. Причем сделал это президент, если верить источникам на Банковой, с первого дубля, пишет "Сегодня" и напоминает, что в прошлом году для этого потребовалось шесть попыток.

Те, кто планирует встретить наступающий Новый 2012 год перед телевизором, в кадре увидят здание Администрации президента, у входа в которое будут стоять гвардейцы, наряженная елка, а путь устелят красной дорожкой. В прошлом году обращение сделали без бутафории. Так как погода тогда выдалась теплой, искусственного снега тоже решили не добавлять.

Киевлян президент уже поздравил 19 декабря, когда открывал главную елку страны на Майдане. Янукович пожелал украинцам, чтобы «праздник запомнился всем приятными неожиданностями».