В Киеве новый председатель налоговой

26 декабря, председатель Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО проведет совещание по случаю назначения Ирины НОСАЧЕВОЙ на должность председателя Государственной налоговой службы Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС Киева, на совещание приглашены председатель КГГА Александр ПОПОВ, руководители правоохранительных и других органов исполнительной власти столицы.

Мероприятие начнется в 12:30 в конференц-зале ГНА в г.Киеве (ул. Шолуденко, 33/19, 11 этаж).

По поводу аккредитации журналистов обращаться по тел. 461-77-30, 461-77-12 до 10:00 26 декабря.

Как сообщал УНИАН, И.НОСАЧЕВА назначена руководителем налоговой Киева 29 ноября. До назначения она занимала должность заместителя председателя ГНА, а затем - директора Департамента налогового контроля.

Свою трудовую карьеру И.НОСАЧОВА начала в Донецкой области. С 1994-го по 2004-й она работала в Константиновском филиале Приватбанка, где свой трудовой путь начинал нынешний председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ. Позже она работала в Укрбизнесбанке.