Луценко: Тимошенко мне написала, что размер фракции - это не главное

Лидер партии «Народная самооборона», экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО выступает за максимальное сотрудничество на будущих парламентских выборах партий "Батькивщина", "Фронт Змин" и УДАР.

Об этом он сообщил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина».

Ю.ЛУЦЕНКО выразил сожаление, что оппозиция не смогла объединиться в единую политическую силу. «Тем не менее, демонстрация единства ключевых оппозиционных сил дает повод для сдержанного оптимизма. Необязательно идти в ногу. Главное – в одном направлении, слыша друг друга. При этом позволю себе процитировать Юлию ТИМОШЕНКО, которая еще осенью написала мне: "В противостоянии с Партией регионов главное не размер отдельных оппозиционных фракций, а общее большинство в парламенте". Подписываюсь под каждым словом. Тем более что этот тезис доказан успехом на парламентских выборах 2007 года», – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также рассказал, что «в силу очевидных причин я давно порекомендовал своим друзьям определиться со своим местом в деятельности "Батькивщины", УДАР или "Фронта Змин". Кстати, для лидеров указанных политических сил это тоже станет проверкой на солидарность. Если мы не хотим повторения истории "тушек", важно поддержать тех депутатов, кто не продавал убеждения на аукционах Партии регионов».

Говоря о своем видении избирательной кампании, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «речь идет о максимальном сотрудничестве трех оппозиционных сил – "Батькивщины", "Фронта Змин" и УДАР, способных преодолеть пятипроцентный барьер. Я предлагаю также вариант необходимых обществу гарантий неповторения войны между демократами после победы. Надеюсь, что нынешние лидеры не повторят ошибок 2004 и 2007 годов. Но, кроме задач для политиков, избирательная кампания 2012 года ставит задачи и перед обществом. В первую очередь нужно заставить политбоссов максимально обновить депутатский корпус, и в этом могут помочь интернет-технологии».

Также лидер «Народной самообороны» уверен, что включение в партийные списки Вячеслава БРЮХОВЕЦКОГО, Юрия АНДРУХОВИЧА, Ярослава ГРИЦАКА, Александры КУЖЕЛЬ, Сергея ГРАБОВСКОГО, Мирослава МАРИНОВИЧА и других достойных авторитетов, выдвинутых гражданским обществом, «не только изменит атмосферу выборов, но и даст четкий критерий выбора в пользу той политсилы, которая максимально услышит это веление времени».