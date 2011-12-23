Власенко расскажет, что теперь будет делать защита Тимошенко
19:04, 23 декабря 2011Политика
1985 0
Журналистов собирают на понедельник
В понедельник, 26 декабря, в 10.00, начнется пресс-конференция адвоката Сергея ВЛАСЕНКО о дальнейших юридических шагах группы защиты бывшего премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщили в пресс-службе «Батькивщины», пресс-конференция состоится по адресу: ул. Туровская, 13.
Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 067-230-17-05, 527-70-84.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter