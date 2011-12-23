Литвин успокаивает, что нардепы за свои льготы судиться не рискнут

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что никто из депутатов не осмелится идти в суд из-за приостановки действия депутатских льгот на протяжении следующего года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

«Если судиться, то суд может принимать решение, ссылаясь на соответствующую статью Конституции, что нельзя принимать законы, которые ухудшают социальное обеспечение людей», - сказал он.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что хотел бы увидеть депутата, который будет судиться с Верховной Радой Украины, поскольку такие процессы сразу становятся публичными.

«Поэтому я исключаю, что кто-то будет это делать на протяжении 2012 года. А дальше поживем - увидим», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, со следующего года прекращаются выплаты заработной платы в виде 50% от ставки бывшим народным депутатам, которые не смогли устроиться на работу, прекращается выплата средств на оздоровление парламентариев, бесплатный проезд.

«Осталась лишь заработная плата, проезд депутата для выполнения полномочий в пределах бюджета. Каждому депутату будет определено, сколько он может путешествовать по Украине исключительно на основании командировок», - добавил В.ЛИТВИН.