У Кличко сформулировали требования к кандидатам в избирательный список

Политический совет партии «УДАР Виталия Кличко» принял критерии и принципы, по которым будет определять кандидатов от своей политической силы на будущих парламентских выборах. Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН.

В качестве основных принципов, которыми будет руководствоваться партия при выдвижении кандидатов в народные депутаты (как по спискам, так и в мажоритарных округах), в партии определены: безукоризненная репутация (в оппозиционных рядах не место ни одному перебежчику, конъюнктурщику, приспособленцу, человеку без четких идейных убеждений); профессиональность и профессионализм; общественный авторитет, общественная поддержка кандидата; евроинтеграционные убеждения, готовность внедрять европейские принципы в политике; командность и твердость позиций.

В партии «УДАР» считают, что реальное обновление власти может произойти лишь при условии, если оппозиционные партии возьмут на себя ответственность провести в следующий парламент только тех кандидатов, которые готовы работать по европейским правилам, отстаивать права человека и общечеловеческие ценности. Поэтому определение критериев является ключевым вопросом накануне старта избирательной кампании.

Политическая партия «УДАР» обращается ко всем другим политическим силам демократической направленности с предложением рассмотреть эти критерии и также принять их в качестве принципа формирования избирательных списков.

Политическая партия «УДАР» считает, что объединение вокруг принципов и идей настоящего обновления украинской политики может стать хорошей базой для консолидации демократических сил накануне выборов.

«Политикам нужно восстановить доверие общества. Это можно сделать, лишь продемонстрировав новое качество работы, новые принципы формирования команд, через настоящий диалог с гражданским обществом и привлечение его к совместной работе», – говорится в заявлении партии.

В партии «УДАР» отмечают, что они выступают за консолидацию с другими политическими силами в вопросах определения критериев и принципов к будущим кандидатам. Выдвижение претендентов от оппозиции, и по спискам, и в мажоритарных округах, должно проходить прозрачно и понятно для избирателей. Фамилии и биографии всех кандидатов избиратель должен знать сразу, а не тогда, когда депутат уже получил мандат. Поэтому «УДАР» призывает политические партии продемонстрировать открытые избирательные списки во время будущей кампании, предоставить избирателям биографии всех кандидатов в депутаты, а не только лидеров.

Партия «УДАР» выражает готовность к сотрудничеству с неправительственными организациями, которые будут осуществлять мониторинг кандидатов в депутаты, и призывает к такому сотрудничеству другие политические силы, говорится в заявлении.