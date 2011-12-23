Что принесли Украине оккупационные режимы?

Тернопольский областной совет утвердил программу чествования украинцев, пострадавших в ХХ веке от оккупационных режимов, на 2011-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты отмечали, что данная программа не имеет аналогов в Украине и направлена на популяризацию исторических данных о геноциде украинского народа и национально-освободительной борьбе ХХ века.

Разрабатывало программу Главное управление по вопросам внутренней политики, национальностей, религий, прессы и информации облгосадминистрации совместно с областными управлениями культуры, образования и Службы безопасности Украины.

В рамках программы запланировано создать автоматизированный учет архивных уголовных дел в отношении лиц, осужденных по политическим мотивам, провести комплекс научно-эксгумационных исследований неизвестных захоронений жертв политических репрессий и освободительного движения с целью перезахоронения на существующих кладбищах и мемориалах, обустроить и установить новые памятные знаки, издавать научную литературу по данной тематике.

Предусмотрено снять 4 фильма о национально-освободительной борьбе жителей области, подготовить агитплакаты, которые разместить на 50 бил-бордах и 100 сити-лайтах, обеспечить функционирование информационно-справочного зала при УСБУ в Тернопольской области со свободным доступом к электронной базе данных, созданной по рассекреченным архивным материалам.

В целом для реализации программы запланировано использовать 1,543 млн. грн., которые будут выделены из областного бюджета.