В Украине появился еще один избирательный блок

Народно-демократическая партия, Демократическая партия и Республиканская христианская партия создали избирательный блок «Украинский региональный актив».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято делегатами межпартийного съезда сегодня в Киеве. Возглавила новый избирательный блок лидер НДП Людмила СУПРУН.

Отказываясь от предложения участников съезда назвать блок ее именем, Л.СУПРУН отметила: "чьим-то именем называют блок только когда хотят сконцентрировать всю власть в одних руках".

В список блока, кроме Л.СУПРУН, вошли первый заместитель председателя НДП Сергей КУНИЦЫН, посол Украины в России Олег ДЁМИН, заместитель председателя НДП Сергей ТАТУСЯК, член политисполкома НДП, председатель общественной организации "Экологическая лига" Татьяна ТИМОЧКО, член политсовета НДП Олег ПЕТРОВ, лидер Киевской облорганизации НДП, мэр города Славутич Владимир УДОВИЧЕНКО, председатель ДемПУ Сергей КОЗАЧЕНКО и председатель РХП Владимир ПОРОВСКИЙ.

По словам Л.СУПРУН, возглавленный ею блок планирует получить те голоса, которые были рассеяны между правоцентристскими силами на прошлых парламентских выборах. Она напомнила, что на выборах 2006 годов 25% голосов избиратели отдали маленьким партиям.