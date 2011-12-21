Нардеп: украинских миротворцев загоняют в Конго фактически на войну

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать Верховной Раде отклонить законопроект №9604 о направлении украинского миротворческого контингента в Демократическую Республику Конго.

Об этом сообщил председатель профильного комитета ВР Анатолий ГРИЦЕНКО, проинформировали УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.ГРИЦЕНКО, этим законопроектом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «опять ставит под угрозу жизнь украинских солдат, направляя их туда, куда западные государства не осмеливаются послать своих военных».

Комментируя свое отношение к миротворческой миссии в Конго, А.ГРИЦЕНКО заявил, что таким образом глава государства пытается «задобрить» Запад.

«ЯНУКОВИЧ очень спешил и подгадал регистрацию этого законопроекта под приезд високопоставленных лиц Евросоюза на саммит Украина-ЕС. Даже документы не успели оформить должным образом, в частности не указана дата издания и номер указа президента, которым он якобы вводит в действие соответствующее решение СНБО. Понятно, что никакого заседания СНБО и никакого обсуждения этого вопроса не было, теперь будут оформлять задним числом», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Председатель Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны объяснил, что операция в Конго не является классической миротворческой акцией – речь идет фактически об участии в боевых действиях.

«Предусматривается использование боевых ударных вертолетов Ми-24 для огневой поддержки с воздуха. Об этом говорится в пояснительной записке», - добавил А.ГРИЦЕНКО.