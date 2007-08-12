В НУ-НС угрожают ЦИК уголовной ответственностью

"Наша Украина - Народная самооборона" обратилась в ЦИК с требованием немедленно зарегистрировать кандидатов в народные депутаты от БЮТ. Об этом говорится в заявлении политического блока в связи с нерегистрацией в ЦИК списков БЮТ. "НУ-НС" "расценивает такие действия отдельных членов ЦИК от ПР и ее политических сателлитов, как нарушение права граждан быть избранными в представительские органы власти".

"Мы заявляем, что решение ЦИК является откровенным политическим заказом и проявлением политических репрессий, которые направлены на препятствование участия в избирательном процессе мощной демократической силы и будущего партнера нашей политической силы по демократической коалиции в Верховной Раде Украины VI созыва - Блоке Юлии Тимошенко. Убеждены, что подобные решения противоречат принципам, на которых должна базироваться работа органа, призванного обеспечивать законность и прозрачность избирательного процесса", - говорится в тексте заявления.

"НУ-НС" в своем заявлении также отмечает уголовную ответственность, "которая ожидает отдельных членов ЦИК в случае выявления фактов злоупотребления служебным положением и нарушения закона при принятии решения относительно отказа в регистрации избирательного списка БЮТ".

РБК-Украина