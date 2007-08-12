Ставнийчук: списки БЮТ отвечают требованиям ЦИК

Заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК отметила, что документы БЮТ отвечают необходимым требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В сообщении отмечается, что во время заседания комиссии М.СТАВНИЙЧУК находилась в ЦИК.

Замечания, высказанные Центральной избирательной комиссией к спискам БЮТ, касаются местожительств кандидатов в депутаты. М.СТАВНИЙЧУК заметила, что понятие «местожительство» и «ведомости о местожительстве» необходимо различать. «В первом случае можно указывать только административно-территориальную единицу. Это и сделали кандидаты в народные депутаты от БЮТ», – объяснила она.

«В случае отказа в регистрации БЮТ, блок может обжаловать это решение в суде», – сказала заместитель главы Секретариата Президента, добавив, что это будет не лучшим развитием ситуации, когда работа комиссии тормозится судебными исками.