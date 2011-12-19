Администрация Президента разработала пресс-карточки с голограммой

Администрация Президента разработала образец пресс-карт для представителей медиа, которые будут принимать участие в мероприятиях, организованных АП. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Дарка Чепак во время очередного заседания Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения в Украине законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

По ее мнению, это значительно «облегчит жизнь и журналистам, и пресс-службе». По словам Дарки Чепак, для предотвращения подделки таких карточек они будут защищены голограммой.

Также госпожа Чепак сообщила, что 21 декабря состоится пресс-конференция Виктора Януковича. Она напомнила, что ждет предложений от журналистов и СМИ об улучшении формата проведения пресс-конференций и формирования пула.

Руководитель главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Денис Иванеско проинформировал членов межведомственной рабочей группы о рассмотрении Петиции журналистов к Президенту, переданной в Администрацию Президента Украины 23 ноября 2011 года, с требованиями расследовать факты нарушения прав журналистов, препятствования их профессиональной деятельности и преступлений, совершенных против представителей СМИ во время исполнения служебных долгов. «Мы передали эту петицию в Генпрокуратуру», - сказал он. Он выразил надежду, что к следующему заседанию межведомственной группы ГПУ подготовит отчет относительно фактов нарушения прав журналистов, о которых идет речь в петиции.

В состав Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения в Украине законодательства о свободе слова и защите прав журналистов включили генерального директора УНИАН Олега Наливайко.

В заседании межведомственной рабочей группы приняли участие представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, Кабмина, Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Госкомтелерадио, общественных организаций «Телекритика», Институт массовой информации международной правозащитной организации «Репортеры без границ», журналисты.

«Телекритика»