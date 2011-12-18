Ежель придумал для военных новый праздник

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ подписал приказ “Об установлении Дня специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины”, который будет отмечаться ежегодно 30 января.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

Приказом предусматривается урегулировать вопрос ежегодного отмечания достигнутых показателей в настойчивой службе военнослужащих и работе работников органов воспитательной и социально-психологической работы Вооруженных Сил Украины.

Реализация приказа будет способствовать повышению эффективности и результативности служебной деятельности должностных лиц органов воспитательной и социально-психологической работы всех уровней, воспитанию у военнослужащих и работников ВС Украины верности воинским традициям, поддержанию престижа воинской службы в этих органах.