В ЕС уже поняли, что Луценко и Тимошенко никто выпускать не собирается

Депутаты Европарламента пессимистически оценивают возможные результаты саммита Украина-ЕС, который состоится 19 декабря.

Об этом они заявили в комментариях собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Я очень пессимистичен, поскольку вопрос соглашения о зоне свободной торговли не будет подниматься”, - заявил Чарльз ТЕННОК (группа Европейских консерваторов и реформистов, Великобритания).

Он также выразил сомнение, что ЕС добьется освобождения из тюрем оппозиционных лидеров Украины.

Депутат от группы “зеленых” Ребекка ХАРМС (Германия) также заявила, что не ждет существенных результатов от саммита Украина-ЕС. По словам Р.ХАРМС, украинские власти выдвинули новое требование относительно соглашения об ассоциации - о закреплении в нем перспективы членства в ЕС, что на сегодняшний день невозможно.

Кроме того, по словам депутата, соглашение все равно не вступит в силу, пока в Украине не состоятся демократические изменения.

“Я разделяю позицию Европарламента относительно переговоров, которую мы занимаем последнее время. Я думаю, что соглашение об ассоциации может считаться готовым и возможно его подписание, и вы знаете, я всегда была за это соглашение об ассоциации, но я думаю, оно не может реально вступить в силу, пока мы не увидим перемен внутри Украины”, - сказала Р.ХАРМС.

Она отметила, что в демократическом развитии Украины есть определенные слабые стороны, в частности уголовное преследование членов бывшего правительства.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Киеве состоится 15-й саммит Украина-ЕС. Главной новостью саммита может стать заявление о завершении переговоров о соглашении об ассоциации, если сторонам удастся согласовать требование Киева закрепить в соглашении перспективу членства.