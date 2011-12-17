ГПУ расследует, как видео из камеры-палаты Тимошенко попало в Интернет

Генеральный прокурор Украины ПШОНКА сообщил, что Генпрокуратура расследует, каким образом в интернет попало видео пребывания экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

Об этом В.ПШОНКА сказал в эфире телеканала «Интер».

По его словам, это была съемка «той палаты, где находится ТИМОШЕНКО».

В.ПШОНКА уточнил, что съемка проводилась по просьбе медиков, которые посещали экс-премьера.

"В эту комиссию Минздрава входил и первый заместитель главного санитарного врача Украины. Он осматривал состояние палат, состояние камеры, которая значится за ТИМОШЕНКО. И, более того, попросил, чтоб были фотографии или съемка, для того чтобы все это было зафиксировано", - сообщил генпрокурор.

«Вполне цивилизованно», - подчеркнул он.

При этом В.ПШОНКА добавил, что необходимо расследовать, как это видео попало в интернет". По его словам, в Генпрокуратуре уже есть обращения по этому поводу.

«Мы посмотрим, как это оказалось в интернете», - подчеркнул он.

Вместе с тем В.ПШОНКА напомнил, что ранее в велось много разговоров о том, в каких условиях содержится Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО. По его словам, нет ничего неестественного в том, что была возможность реально посмотреть, в каких условиях она находится.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в интернете появилось видео, на котором показана камера Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

15 декабря защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО обратится в правоохранительные органы по поводу законности оснований для съемки экс-премьера в Лукьяновском СИЗО.

Защитник обратил внимание на то, что на выложенном в интернете видео четко видно, что Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обращалась с просьбой прекратить видеосъемку, однако на это никто не обращал внимания. Он также назвал аморальным обнародование этого видео в СМИ.

16 декабря в Государственной пенитенциарной службе Украины заявили, что видеосъемка в камере экс-премьера проводилась официально и без нарушений.