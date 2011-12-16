Посол Украины в Польше: соглашение с ЕС готово к парафированию

Посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ считает возможным парафирование Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом на саммите 19 декабря в Киеве.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН сегодня в Варшаве.

Дипломат назвал соглашение готовым к парафированию, заметив, что единственным до конца не определенным вопросом остается перспектива членства в ЕС.

"Соглашение готово к парафированию... Дискутируется о европейской перспективе и идентичности, но думаю, что этот вопрос будет продискутован и общая формула будет найдена", - сказал посол.

По словам М.МАЛЬСКОГО, участники киевского саммита могут принять "любое решение". Он отметил, что украинская сторона на переговорах неоднократно подтверждала свою "очень гибкую, прагматичную и конструктивную позицию".

Ранее, выступая на организованной польско-украинским фондом PAUCI конференции, посол назвал Соглашение об ассоциации "идеальным инструментом" для внедрения европейских стандартов в Украине.

"Подписав соглашение, за год или два мы будем вынуждены до 60% украинского законодательства адаптировать к законодательству ЕС. Это инструмент, который нужно использовать", - сказал М.МАЛЬСКИЙ.

По мнению посла, препятствие, которое якобы мешает парафировать документ, в действительности не является настоящим препятствием. "Все сводится к тому, вписать ли в преамбулу вопрос о европейской идентичности Украины... Если совсем аполитично поставить вопрос, который дискутируется на высоком политическом уровне – является ли Украина европейским государством, - то думаю, что ученик первого класса ответит на этот вопрос", - отметил М.МАЛЬСКИЙ.